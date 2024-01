Una montagna di tappi solidali, raccolte da record a Brivio e Calolzio

Che bello pubblicare una montagna di rifiuti non abbandonati (come purtroppo capita anche nel nostro territorio), ma solidali. Lo possiamo fare grazie all'immagine eloquente scattata dall'associazione "Brivio che dona", i cui volontari hanno raccolto tantissimi tappi da donare alla Fondazione malattie del sangue onlus per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medico scientifica.

L'immagine parla da sè e riguarda solo le ultime settimane, ma l'iniziativa si ripete da anni e grazie alla generosità di tantissimi residenti della zona, il monte tappi ha raggiunto livelli da record. Un'ottima raccolta dello stesso tipo si è registrata anche nella vicina Calolziocorte, dove grazie all'impegno congiunto di comune, protezione civile, parrocchie, associazioni e singoli cittadini sono stati taccolti ben 1.500 chilogrammi di tappi "solidali". Ai responsabili territoriali - per Brivio la city angels Ornella Pozzoni e per Calolzio l'assessore Tina Balossi e il sindaco Marco Ghezzi - è arrivata la lettera di ringraziamento firmata dal dottor Roberto Cairoli, presidente Fms.

Il grazie del presidente Caroli

"Desidero esprimere il più sincero ringraziamento da parte mia e di tutti i miei collaboratori per il vostro contributo dato alla raccolta dei tappi di plastica e di sughero - scrive il dottor Caroli - Dal 1998 siamo impegnati al fianco della divisione di ematologia dell'ospedale Niguarda attraverso il finanziamento di progetti di ricerca, studi clinici, borse di studio rivolte a medici biologi e infermieri, all'acquisto di beni strumentali e materiale di consumo per i laboratori di ricerca genetica. In particolare la 'raccolta tappi' è una campagna di foundraising attiva da oltre un decennio. Le somme ricavate dal riciclo del materiale da voi raccolto, contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca su alcune patologie emaotologiche".

I dati della raccolta

Il presidente Fms ha infine snocciolato i dati complessivi della raccolta, davvero molto significativi. "Nell'anno 2023 abbiamo raccolto 122.400 kg di tappi di plastica e 17.600 kg di tappi di sughero per un valore totale di 37.400 euro al netto delle spese - conclude Roberto Caroli - La sensibilità che avete dimostrato con il vostro impegno nella raccolta è simbolo di attenzione verso la ricerca e di aiuto per dare a ciascun paziente le migliori opportunità terapeutiche e una migliore qualità di vita. Grazie di cuore".