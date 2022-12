Storie, volti e sorrisi degli ospiti della Rsa in una mostra fotografica

Storie di vita, sguardi e sorrisi in una mostra fotografica nella quale gli anziani della Rsa si raccontano. Una raccolta di immagini ricche di espressività e di sentimenti capaci di coinvolgere l'osservatore grazie alla bravura delle autrici degli scatti e all'interessamento dei nonni i quali hanno apprezzato l'idea di raccontarsi in un modo originale e sincero. L'esposizione dal titolo "Sguardi di bellezza" è stata inaugurata ieri alla Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte alla presenza di alcuni dei protagonisti delle foto, delle educatrici e delle fotografe Agnese Denti e Roberta Gambarini che hanno partecipato gratuitamente al progetto.

"Ringrazio chi ha partecipato a questa iniziativa, innanzitutto le artefici delle fotografie Agnese e Roberta che sono state tra noi alcune mattine catturando con il loro obiettivo alcuni momenti di vita dei nostri nonni, momenti in grado trasmettere a chi li osserva qualcosa di bello - commenta Sara Bolis, educatrice della Rsa che ha curato l'iniziativa insieme alla collega Loredana Farina e a Michela Trezzi - Ringrazio inoltre chi è qui con noi oggi all'inaugurazione. Non potevamo essere in tanti dato il periodo ancora delicato post covid, ma siamo felici di condividere questo primo giorno della mostra che abbiamo deciso di intitolare 'Sguardi di bellezza' perché, come ricordato anche da alcuni filosofi, noi siamo nati per fare esperienza di bellezza e perché da questi volti emerge la bellezza di una vita vissuta appieno. Gioie sì, ma anche ferite, sguardi di verità e di esperienze concrete sempre preziose per sè e per gli altri. Il senso della mostra - conclude Sara - è proprio questo: promuovere la bellezza intesa come verità".

"Per noi è stata una bella esperienza, e anche gli anziani sono stati felici di essere coinvolti - hanno raccontato le due fotografe - Lo scopo era quello coinvolgerli e di renderli protagonisti di un'iniziativa pensata proprio per loro. Qui nel salone al pian terreno vedete alcune delle immagini che abbiamo realizzato e alcune frasi a tema. Abbiamo cercato di selezionare quelle più significative, realizzando poi anche un video".

L'esposizione potrà essere visitata dai parenti nei normali orari di visita della Rsa fino al 2 gennaio. In futuro la mostra approderà anche al monastero del Lavello, come confermato dall'architetto Raouf Gharbia, curatore artistico degli eventi della locanda Leonardo, presente all'inaugurazione insieme a una delegazione del Comune di Calolzio guidata dall'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi. "Al Lavello abbiamo già una ricca programmazione, ma visto il valore del lavoro proposto, siamo felici di poter confermare che organizzeremo un allestimento anche al monastero il prossimo mese di maggio. Sarà un'occasione per coinvolgere la cittadinanza e, se possibile, per accogliere sul posto anche qualche ospite della Rsa".

Anche l'assessore Balossi si è complimentata per la mostra raggiungendo poi un signore e una signora che hanno appena compiuto gli anni (95 e 97) portando loro gli auguri dell'Amministrazione comunale con l'immancabile panettone. La giornata di ieri alla casa di riposo di Foppenico è stata infine coronata dalla visita degli zampognari guidati dal maestro Gabriele Bolis: in tre hanno portato musica e allegria suonando alcuni brani a tema in vista del Natale.