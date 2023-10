Vico Valassi alla guida di Univerlecco per i prossimi tre anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Vicepresidenti la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann e il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni Dopo l’Assemblea dei soci del 4 luglio scorso che ha visto l’insediamento del nuovo Consiglio direttivo di Univerlecco, si è riunito nel pomeriggio del 18 luglio 2023 il Consiglio direttivo di Univerlecco, convocato per l’elezione del Presidente e Vicepresidente. Per acclamazione è stato confermato alla guida di Univerlecco per il triennio 2023-2025, l’Ing. Vico Valassi, dal 1996 (anno di costituzione) al vertice dell’Associazione. Si è successivamente proseguito con l’elezione dei Vicepresidenti, individuandoli nelle persone della Dott.ssa Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco e Dott. Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco. Durante l’incontro, il riconfermato Presidente Valassi ha evidenziato le sfide che il territorio dovrà affrontare nei prossimi anni, e di come Univerlecco può supportare l’ecosistema territoriale nel trasformarle in opportunità di crescita. Univerlecco ritiene di poter essere un attore centrale nell’affrontare queste sfide, forte dei successi costruiti in 30 anni. Fin dalla sua costituzione e secondo mandato dei soci fondatori (Camera di Commercio Como-Lecco, Provincia di Lecco e Comune di Lecco), l’associazione Univerlecco ha promosso e sostenuto la nascita del Campus universitario e di ricerca di Lecco (Politecnico di Milano, CNR, INAIL) e l’integrazione dei centri di ricerca del territorio (IRCCS Medea, Villa Beretta, Fondazione Don Gnocchi, IRCCS INRCA di Casatenovo) in un ecosistema di eccellenza multidisciplinare. Fin dal suo insediamento, Univerlecco sostiene il Campus universitario e della ricerca di Lecco nel diventare un laboratorio sperimentale per la formazione universitaria internazionale, la ricerca innovativa e il trasferimento tecnologico. Univerlecco catalizza questi processi promuovendo, organizzando e coordinando lo scambio di informazioni, l’aggregazione di competenze e lo scambio di esperienze dei partner, con particolare attenzione alla cura, al benessere e alla riabilitazione delle persone nell’intero arco della vita. L’unicità di quello che viene definito “Sistema Lecco” risiede nella sinergia pluriennale che si è creata tra diverse eccellenze in ambito di ricerca per presentare progetti di successo che centrano appieno le esigenze ed obiettivi di importanti enti finanziatori (Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e INAIL). Univerlecco, guidata dal Presidente Valassi e dai Vicepresidenti Hofmann e Gattinoni, è pronta a rinnovare il suo impegno per favorire la crescita del territorio, l’università e le imprese, con particolare attenzione ai giovani che ne fanno parte.