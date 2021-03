Più vigilanza contro bracconaggio ittico, scarichi abusivi e violazione delle norme sulla navigazione

Il Parco Adda Nord e la sezione provinciale Fipsas uniscono le forze per una maggiore tutela di lago e fiume: ormeggiata a Vercurago un'imbarcazione cabinata per i controlli

Il Parco Adda Nord e la l'Asd sezione provinciale di Lecco convenzionata Fipsas alleate per un maggiore controllo dell’area di lago protetta. È stata firmata nelle scorse ore dalle due parti la convenzione per l’affidamento in uso gratuito alla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) di un'imbarcazione cabinata di proprietà del Parco - e ormeggiata a Vercurago - allo scopo di assicurare un’ulteriore vigilanza ittica e ambientale con un risparmio di costi e oneri per l’ente. I contatti con i pescatori lecchesi sono stati avviati nelle scorse settimane dal consigliere delegato del Parco Adda Nord, Paolo Mauri.

Si tratta di un’attività di controllo aggiuntiva a quella che già attuano da qualche anno le Guardie Ecologiche Volontarie e che proseguiranno nei week-end (sabato e domenica fino alle 17) per un totale di 24 giorni l’anno, di comune accordo con la Fipsas lecchese che avrà accesso alla barca liberamente, in qualsiasi orario diurno e notturno garantendone la manutenzione ordinaria e i costi di rimessaggio presso la nautica Bolis di Vercurago.

«Abbiamo stipulato questa convenzione affinché l’imbarcazione sia maggiormente utilizzata e non solo dalle cinque Guardie Ecologiche Volontarie del Parco che hanno patente nautica - commenta l’Avvocato Francesca Rota, Presidente di Parco Adda Nord - Grazie a questo accordo la Fipsas lecchese potrà supportarci nel controllo delle acque praticamente tutto l’anno. Esistono limiti di velocità che spesso non vengono osservati dai proprietari delle barche, molte sono le lamentele in questo senso che ci giungono dalla popolazione dei nostri Comuni che si affacciano sul lago. In questa maniera, unendo le forze, garantiremo ancora più vigilanza e sicurezza».

«Agiremo insieme al Parco Adda Nord per garantire un maggiore controllo sulle acque assicurando ancora più ore di vigilanza allo scopo di prevenire atti illegittimi quali attività di bracconaggio ittico, utilizzo di reti illegali e fenomeni predatori». Dichiara invece l’avvocato Stefano Simonetti, presidente lecchese della Fipsas, una federazione riconosciuta dal Coni come associazione di protezione ambientale, e iscritta nell’elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile e nel Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale.

«Sarà nostro compito segnalare alle autorità competenti situazioni in corso di inquinamento quali sversamenti e scarichi non autorizzati che potrebbero alterare l’ecosistema delle acque garantiremo in generale il rispetto delle normative che riguardano la navigazione sul lago - aggiunge Simonetti - Il nostro sarà un servizio di supporto importante al Parco Adda Nord e anche a tutti i Comuni rivieraschi».