5 cose da fare in un caldo weekend di aprile a Lecco e provincia

Weekend di bel tempo sul Lecchese. Sia sabato sia domenica il sole, sporcato solo da qualche velatura, regalerà giornate gradevoli e soprattutto calde, con le massime che potranno arrivare a sfiorare i 25° C.

Le previsioni per domenica

A Lecco domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 4098m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Non mancheranno nel territorio eventi e possibilità di svolgere attività di ogni genere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da sabato 6 aprile 2024 a domenica 7 aprile 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

RUOTA PANORAMICA A COLICO - Dal 22 marzo al 19 maggio torna a Colico la splendida ruota panoramica, adatta a grandi e piccini, dalla cui cima il Lago di Como risulta ancora più bello.

LA SIRENETTA MUSICAL - Lo spettacolo di sabato 6 aprile sarà a favore del missionario Padre Norberto Pozzi, padre carmelitano scalzo, originario di Acquate di Lecco, gravemente ferito da una mina in Centrafrica a febbraio 2023.

LUNA PARK - Il Luna Park, diviso in due aree tra Bione e lungolago, al passo d'addio: domenica 7 aprile sarà l'ultima giornata per poter godere delle giostre. OPEN CASCINA CON ANIMALI - Ad aprile si festeggia la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Onu per tenere alta l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. Per quest’occasione, l'Impresa sociale Girasole e gli Ambiti territoriali di Lecco e Bellano, insieme a consorzio Consolida, cooperative sociali Larius, Le Grigne, Le Betulle e alle associazioni "Quel raglio del lago di Como", e Illumina di Blu, organizzano una giornata di festa e divertimento, aperta a tutti e in particolar modo a famiglie con bambini.

ALBANESE AL CINEMA - Questa settimana nelle sale cinematografiche lecchesi sono ancora dei 'must' imperdibili Kung Fu Panda 4 e il nuovo film di Antonio Albanese.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.