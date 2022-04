Ripulito il canneto: recuperati anche copertoni, biciclette e una barca

Copertoni, sacchi di plastica, bottigliette, biciclette e perfino una vecchia barca alla deriva. Questi - ma non solo - i rifiuti e i materiali abbandonati recuperati in una giornata di lavoro dalla Protezione civile di Garlate. I volontari si sono attivati nella giornata di ieri, martedì 12 aprile, e hanno svolto un intervento di pulizia straordinaria del lungolago, in particolare del canneto tra il locale Taxi e il McDonald's.

"Davvero tanti i rifiuti raccolti e di tutti i tipi - commenta l'assessore Diana Nava - Ancora una volta ringraziamo la Protezione Civile che, oltre a svolgere interventi che le sono propri, rivela sempre grande sensibilità e attenzione per Garlate e il suo territorio".