Inaugurato il nuovo asilo nido ospitato nel parco in stile liberty

Domani, lunedì 4 settembre, a Mandello del Lario aprirà le porte il nuovo asilo nido ospitato nel parco dove sorge la villa in stile liberty sede della Fondazione Ercole Carcano. "Una location bella e prestigiosa" - ha esordito in occasione del taglio del nastro, Idelfonso Ghezzi, presidente della cooperativa Cometa, ente gestore del servizio per la prima infanzia. "Sono passati 13 anni da quando ho cominciato la gestione dell'asilo nido di Mandello nella sede di via Rogola (La fabbrica dei balocchi) - continua Ghezzi - i primi bambini oggi frequentano le scuole superiori. Da allora abbiamo visto crescere le esigenze del comune e del territorio in merito alla necessità di posti nido".

La nuova struttura inaugurata sabato 2 settembre con la benedizione di don Ambrogio Balatti, consta di 43 posti di cui 15 a disposizione del vicino comune di Abbadia Lariana e 2 per Lierna. Dieci le educatrici, coordinate da Valentina Disetti, che presteranno servizio negli spazi resi adeguati al nuovo indirizzo dall'architetto Mara Uberti che con il suo staff ha ottimizzato la funzionalità della nuova veste, con gli spazi cucina, i servizi igienici, gli arredi e la messa a norma di tutti gli impianti compreso un sofisticato impianto di rilevazione fumi. Il fabbricato di fronte alla villa fu usato in precedenza per corsi di vario tipo e mostre fotografiche e di quadri.

Il nuovo asilo nido "Riccardo Zelioli" è un traguardo salutato con soddisfazione e velo di commozione da Disetti: "Finalmente siamo arrivati al grande giorno dell'inaugurazione del nostro asilo nido. Un sogno divenuto realtà". E per il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli: "Questo è un posto bellissimo che mantiene una grande centralità sul nostro territorio. Penso anche sia bello alla Fondazione avere qui i piccoli, l'asilo valorizzerà la Villa favorendo anche altre attività".

Un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati i vari soggetti coinvolti, unito all'impegno del prezioso lavoro di raccordo svolto dall'assessore Guido Zucchi che non hai mai mollato, consentendo di rispondere le esigenze del territorio, come ricodardato sempre da Ghezzi. A conclusione, il taglio del nastro effettuato dalla signora Federica Zelioli , presidente della Fondazione, portando tra le sue braccia un giovanissimo utente del nuovo asilo nido intitolato alla memoria di Riccardo Zelioli. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)