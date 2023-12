Con la mostra mercatino di 30 associazioni entra nel vivo l'atmosfera natalizia

Entra nel vivo a Mandello l'atmosfera natalizia grazie alla mostra mercatino delle associazioni. Oggi, festa dell'Immacolata, il volontariato locale - dal settore sociale a quello ludico - si è messo in vetrina con ben trenta sigle di gruppi associativi attivi sul territorio. Un evento entrato da tempo nella tradizione mandellese che si unisce a diverse altre iniziative a tema natalizio: dalle luminarie affisse in paese agli alberelli voluti dai commercianti, dai laboratori per i bambini alla lotteria dei negozianti fino all'immancabile corteo dei carri in programma nella serata della Vigilia di Natale.

Sempre oggi, venerdì 8 dicembre, si è inoltre aperto il tour "Andando per presepi": un cammino tra 22 rappresentazioni della natività allestite in spazi privati, che possono essere visitate da residenti e turisti. Le condizioni meteo incerte hanno costretto l’organizzazione comunale della mostra ad un cambio di location che ha penalizzato lo spettacolo della discesa dei Corvi, gruppo di rocciatori locali, dal campanile della chiesa di San Rocco a Molina, portata al coperto di piazza Mercato.

Soccorso degli alpini, Ana, Archivio della memoria comunale, Corpo musicale, Avis, Mato Grosso, Gruppo amici Maggiana tra gli storici espositori presenti. Ognuno ha portato in piazza i rispettivi percorsi di cammino solidale al servizio del prossimo. Un impegno concreto unito alla capacità di relazionarsi con la gente sono le linee guida delle associazioni.

La mostra di oggi è stata anche l'occasione per cercare forze nuove da inserire nei gruppi di volontariato allo scopo di favorire un ricambio generazionale per tenere viva questa linfa irrinunciabile della comunità mandellese. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)