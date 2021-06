La "Piccola" si colora di azzurro per la Nazionale: ci sarà un maxischermo per seguire le partite

Giovedì 11 giugno alle ore 21 la Nazionale Italiana di Calcio scenderà in campo a Roma per sfidare la Turchia, gara d'esordio a Euro 2020. L'onda azzurra coinvolgerà tutta Italia e, ovviamente, anche Lecco non sarà da meno. L'Amministrazione Comunale andrà incontro ai tifosi, installando, in collaborazione con LTM, un maxischermo all'interno dell'area della Piccola di via Amendola: per prenotare il proprio posto servirà scrivere all'ufficio competente (fb.com/nottimagiche2021); si potrà prendere parte all'evento nel rispetto delle norme anti-Covid.

Ci sarà la possibilità di usufruire della cucina allestita intorno all'area del maxischermo, il cui ricavato verrà devoluto alla ricerca promossa da Telethon.