A Merate 2.146 multe e oltre 800 punti tolti dalle patenti (in un anno)

Oltre 620 controlli effettuati, 2.146 sanzioni elevate, 803 punti delle patenti decurtati. Sono solo alcuni dei dati più significativi che emergono dal report di un anno di attività della polizia locale di Merate per quanto riguarda il controllo del territorio e la sicurezza in primis quella stradale.

I numeri sono stati illustrati oggi, giovedì 1 febbraio, durante la conferenza stampa dedicata proprio al "bilancio" del lavoro della polizia locale nel corso del 2023. La relazione ha messo in luce numerosi dati rilevanti, confrontati agli stessi dell’anno precedente. In particolare emerge che nel 2023 sono diminuiti i sequestri (47 a fronte dei 53 del 2022), il numero di guidatori fermati con assicurazione scaduta (46 a fronte dei 53 del 2022) e quelli privi di cintura di sicurezza (92 a fronte dei 126 del 2022), le violazioni per sosta regolamentata (430 a fronte dei 473 del 2022) e il numero delle decurtazioni dei punti della patente (803 a fronte dei 1.223 del 2022).

Sono inoltre diminuiti, anche se in maniera molto lieve, il numero di sanzioni per violazioni del codice della strada (2.146 a fronte dei 2.157 del 2022) e il numero dei guidatori sanzionati per l’utilizzo di telefoni durante la guida (16 a fronte dei 18 del 2022).

Il problema soste selvagge

Sono invece aumentati, rispetto al 2022, il numero delle violazioni per divieto di sosta (964 a fronte degli 871 del 2022), quello delle soste negli stalli riservati agli invalidi (40 su 620 controlli nel 2023 a fronte dei 27 su 510 controlli nel 2022) e in quelli riservati alle auto elettriche (le 11 violazioni del 2023 si relazionano tuttavia al dato mancante del 2022).

La conferenza ha inoltre fornito una panoramica generale delle attività della polizia Locale, che nel corso dell’ultimo anno ha effettuato sul territorio meratese 607 controlli, 49 controlli con tele laser, 293 stazionamenti e 582 controlli della segnaletica stradale. Sono stati, inoltre, 322 su 543 tentativi, gli accertamenti di residenza effettuati, mentre sono stati 207 il numero dei sopralluoghi eseguiti per potature, traslochi, occupazioni del suolo pubblico e interventi stradali.

Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti

Dato interessante è inoltre quello relativo al numero degli accertamenti per abbandono dei rifiuti sul territorio, che nel 2023 sono stati 7 in totale. Da notare che dall’inizio del 2024 ad oggi sono già state 3 le violazioni accertate, anche grazie alle telecamere installate in punti strategici del Comune.

Di rilevanza sono anche i dati inerenti il numero di sinistri che si sono verificati sul territorio e che nel 2023 sono stati, in totale 58 (42 nel 2022). Di questi 33 sinistri stradali hanno causato lesioni, mentre 25 non ne hanno avuti; nessuno ha invece avuto esito mortale.

La conferenza è stata poi l’occasione per avere una panoramica dell’operato, oltre che del Comando di polizia locale, anche della Protezione civile. Nel corso dell’anno appena trascorso, in particolare è stato aggiornato il piano di emergenza comunale, è stato rinnovato e adeguato l’intero vestiario dei volontari ed è stata implementata, grazie ad un finanziamento regionale, la strumentazione a disposizione della protezione civile.

Otto gli agenti operativi

"Il 2023 è stato un anno impegnativo, che ha visto la polizia locale sempre più presente sul territorio - commenta il sindaco Massimo Panzeri - Sono stati svolti 53 servizi serali, è stata migliorata la dotazione strumentale, sono stati fermati e controllati 3.393 veicoli ed è stata modificata la viabilità a Pagnano, solo per citare alcune nelle numerose attività svolte. Il tutto con un comando che oggi conta 8 elementi, a fronte dei 10 di inizio anno. Queste sono azione che hanno una grande importanza, per la cittadinanza e per il benessere di tutti i cittadini meratesi".

Durante la conferenza era presente anche Davide Mondella, comandante della polizia locale, che ha voluto dare un’ampia panoramica dei risultati e dei dati dell’operato della sua squadra nel corso dell’ultimo anno. Numeri che dimostrano l’impegno costante della vigilanza meratese.