Crescono i prezzi delle case vacanze sul lago: fino a 3mila euro al metro quadro

Scende il prezzo delle case al mare, sale di quelle in montagna e al lago. Secondo le analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato le seguenti variazioni: -0,3% il ribasso nelle località di mare; in aumento del +0,5% le quotazioni di quelle di montagna, mentre per il lago l'incremento è dello 0,3%.

Per quanto riguarda il settore lago, il traino è rappresentato dal Garda che mette a segno un aumento dei valori dello 0,3% con la sponda veronese che chiude con +0,9%. Bene anche il Lago a Lecco e la sponda bresciana del Garda. Si conferma l'interesse all'acquisto da parte dei turisti tedeschi sul lago di Garda.

Per quanto riguarda il lago, i prezzi delle abitazioni sono tornati a salire dal 2018 in avanti e la pandemia del 2020 ha accentuato il fenomeno.

"Effetto positivo post-lockdown"

"Il 2020 si chiude positivamente per il mercato della casa vacanza. Infatti - spiega Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa - a partire dalla fine del primo lockdown del 2020 si è sempre registrata una crescita delle richieste di queste tipologie che hanno risposto all'esigenza di spazi aperti da parte dei potenziali acquirenti, in particolare di quelli residenti nelle metropoli. Infatti, tra il 2019 e il 2020 si segnala un incremento della percentuale delle compravendite di casa vacanza che passa dal 5,8% al 6,5%".

Lago di Lecco

A Mandello del Lario acquistano prevalentemente italiani alla ricerca di bilocali o trilocali a cui destinare budget compresi tra 80 e 150mila euro. Meglio se c'è un terrazzo. Le famiglie acquirenti arrivano da Milano e dalla provincia. Pochi gli stranieri presenti, sporadiche presenze di russi e tedeschi. L'immobile fronte lago è quello più ambito e un buon usato costa 2.500 euro al metro quadro con punte di 3000 a seconda dello stato di conservazione. Le zone panoramiche sono quelle più ricercate. Negli ultimi tempi sono sempre più apprezzate le frazioni posizionati nelle zone alte da cui poter godere di una vista panoramica, dove un buon usato quota mediamente intorno a 2.300 euro al metro quadro.

Per quanto riguarda i prezzi nelle località turistiche del Lario lecchese, i più alti mediamente si registrano a Varenna (paragonabili a Lecco centro), i più economici a Perledo.

Comune/Zona/Signorile usato/Medio usato/Economico usato/Signorile nuovo/Medio nuovo/Economico nuovo

ABBADIA LARIANA C 1800 1500 800 3000 2500 Nd

BELLANO C 1800 1400 800 3000 2500 Nd

COLICO C 1800 1400 800 2800 2300 Nd

DERVIO C 1800 1400 800 2700 2400 Nd

LECCO – CENTRO C 2500 1800 1100 3200 2800 2200

LIERNA C 1800 1500 1000 3000 2500 Nd

MANDELLO DEL LARIO C 1800 1500 1000 3000 2500 Nd

PERLEDO C 1700 1300 1000 2800 2300 Nd

VARENNA C 2500 1700 1200 4000 2700 Nd