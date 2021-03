Vaccinazione di massa, Rossi, Piazza e Formenti: «Gattinoni e il Pd ripugnanti, non si fa polemica sulla pelle dei cittadini»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Con le affermazioni del Sindaco Gattinoni e del Pd sull’hub vaccinale a Lariofiere, riteniamo che si sia toccato il punto più basso della storia recente della politica lecchese: è davvero ripugnante polemizzare sulla pelle dei cittadini, per di più in un periodo di emergenza sanitaria, distorcendo informazioni vitali nel contrasto al Coronavis.

Lariofiere è stato scelto quale grande hub vaccinale per tre semplici motivi, il primo è di natura logistica: è un grande spazio che si trova a 15 minuti da Lecco, su una strada provinciale ed è dotato di 850 posto auto gratuiti interni e per di più in caso di emergenza si trova vicino ad un ospedale.

Il secondo motivo, invece, è perché il Sindaco del Comune capoluogo Mauro Gattinoni, alla richiesta di Ats Brianza di individuazione di una struttura da adibire a centro vaccinale, ha proposto unicamente il Centro sociale Pertini di Germanedo: un luogo che, come anche i sassi sanno, non è dotata di adeguate strutture di supporto, quali parcheggi propri e non ha spazi comuni abbastanza grandi da allestire come sale dove somministrare il vaccino.

Il terzo motivo è che non si è voluto implementare tali hub nei grandi centri sportivi del territorio per permettere agli atleti federali di continuare con l’attività agonistica visto che la disponibilità di occupazione degli spazi è richiesta fino a luglio 2021, un fatto che avrebbe quindi bloccato lo sport federale fino all’estate.

I cittadini lecchesi quale grande hub vaccinale potranno sfruttare anche il Polaris studio di Carate Brianza, una struttura facilmente raggiungibile e logisticamente adeguata che si trova in prossimità della SS36; sul territorio provinciale, inoltre, ci saranno alcuni punti di prossimità, che risultano siano in fase di definizione tra Ats, Asst e Sindaci, luoghi che cercheranno di massimizzare l’apporto dei Medici di medicina generale e delle cooperative in cui sono organizzati. Tale disponibilità di spazi è fornita dai singoli Sindaci e vengono valutati in termini di idoneità.

In questo senso, ricordiamo, è in fase di sperimentazione un'iniziativa in Valsassina, un punto vaccinale gestito proprio dai Medici Medicina generale Asst e Ats, in collaborazione con i Sindaci e i gruppi di protezione civile locali, con ottimi risultati.

Non si è mai vista una così grande irresponsabilità, una mancanza di senso delle istituzioni e una strumentalizzazione tale per meri fini propagandistici sulla pelle della gente che soffre e muore. Al posto di fare squadra per sviluppare la migliore strategia possibile Gattinoni e il Pd fanno polemica politica mentendo ai cittadini lecchesi: una vergogna!

Antonio Rossi - Sottosegretario regionale

Mauro Piazza e Antonello Formenti - Consiglieri regionali