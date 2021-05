Polizie locali e sicurezza, dalla Regione fondi anche per 11 comuni lecchesi

In totale a livello lombardo tre milioni di euro per l'acquisto di nuove strumentazioni

Oltre 3 milioni di euro per rinnovare le dotazioni strumentali riservate alle Polizie locali lombarde. Sono infatti stati finanziati 279 progetti presentati dai Comuni in forma singola o associata. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Le domande hanno riguardato il territorio di oltre 500 tra Comuni, Unioni di Comuni, Enti associati e Comunità Montane. I 279 beneficiari sono così distribuiti nelle singole province:

Bergamo 41

Brescia 43

Como 18

Cremona 9

Lecco 11

Lodi 7

Mantova 11

Milano 65

Monza e Brianza 25

Pavia 13

Sondrio 7

Varese 29

Dai droni alle body cam: le dotazioni strumentali

Nel dettaglio, gli enti beneficiari hanno acquistato 52 biciclette elettriche, 25 droni, 516 radio portatili e veicolari, 179 dash cam, 294 body cam. Ed ancora 27 defibrillatori, 298 fototrappole, 164 autovetture, 34 tra moto e scooter, 32 centrali radio, 37 impianti di allarme, 11sniffer e un veicolo per unità cinofile.

«In tempi brevissimi - ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - abbiamo completato l'iter relativo alle dotazioni strumentali per le Polizia locali, bando 2021. Sono queste le risposte concrete che diamo al territorio lombardo. E quest'anno le richieste degli enti sono state superiori a quelle del 2020. Segno di grande attenzione verso le nostre misure e segno anche di una Regione Lombardia sempre più affidabile e molto attenta alle esigenze degli enti. La Polizia locale, continua, infatti, ad essere al centro delle nostre politiche. Riteniamo il servizio - ha concluso l'assessore regionale - particolarmente importante anche in questo delicato periodo di pandemia».

I Comuni destinatari delle attrezzature in provincia di Lecco

Colico

Moggio

Robbiate

Unione della Valletta

Valmadrera

Abbadia Lariana

Calolziocorte

Casatenovo

Mandello del Lario

Merate

Oggiono

Calolzio, più vicino il nuovo Comando della Polizia locale

Da parte di Regione Lombardia verranno destinati al Comune di Calolziocorte 15.000 euro per coprire buona parte delle spese del valore di circa 18.000 euro per dotare il nuovo Comando della Polizia locale di un moderno sistema di allarme.

«Le procedure per il nuovo Comando in zona interscambio procedono - fa sapere l'assessore alla Polizia locale di Calolzio, Luca Caremi - Nei giorni scorsi sono state effettuate le verifiche volte alla posa della fibra e oggi è arrivata la buona notizia di questo finanziamento che servirà per dotare il Comando del nuovo e moderno impianto di allarme. Ringrazio il comandante Andrea Gavazzi che ha predisposto la domanda e il Consigliere comunale Daniele Butti che si è informato in merito al bando regionale aiutandoci ad avviare le procedure. Se non ci saranno intoppi contiamo di trasferire la Polizia locale nella nuova sede tra ottobre e novembre. Un passaggio importante - conclude Caremi - è proprio quello relativo alla posa della fibra e degli impianti, compresi quelli relativi alla videosorveglianza».

