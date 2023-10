Traffico estremo a Lecco: “In arrivo un'odissea”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Un inferno, un girone dantesco, un composto di traffico e smog, una vera e propria disfatta del sistema viabilistico a causa di un tamponamento avvenuto questa mattina, non grave mi dicono, sotto l'attraversamento del Barro. La situazione sta diventando insostenibile.

Da Oggiono a Lecco ci ho messo un'ora e dieci minuti per fare poco più di dieci chilometri, passando da Galbiate per evitare il delirio della Strada Statale 36 già intasata di primo mattino, a Imberido ero già fermo in colonna assistendo all'esasperazione degli automobilisti. Non c'è pianificazione dei lavori in città, ma nemmeno in casa Anas e Provincia.

Le istituzioni si muovono come se ognuno dovesse occuparsi del suo "fazzoletto di appartenenza", senza una visione comune e preservando un minimo di decenza viabilistica.

E poi ci lamentiamo se i rapporti di Legambiente ci mandano in fondo alla classifica per smog e inquinamento ambientale.

Siamo alla frutta e temo che sarà sempre peggio per l'incapacità delle istituzioni di parlarsi ed essere disponibili a una reciprocità di pianificazione, organizzazione e strategia che l'apertura di tanti cantieri, grazie anche ai finanziamenti del Pnrr, impongono. Non oso pensare quando partiranno i lavori sul quarto ponte, magari in contemporanea con la riqualificazione del lungolago, l'odissea che dovranno attraversare pendolari, turisti e automobilisti nostrani.

Non c'è che dire: non basta avere i soldi e aprire i cantieri, ma occorre parlarsi e pianificare in maniera lungimirante le attività, non andare in ansia da prestazione, perché il disastro sulle strade di questa mattina si reitererà e moltiplicherà a dismisura nei prossimi mesi se non si ha l'accortezza di una programmazione condivisa tra operatori tecnici e istituzionali.

Facciamo in modo di evitare che a pagare sempre le conseguenze di una cattiva gestione siano i cittadini contribuenti, cioè coloro che pagano gli stipendi a chi crea inefficienza e disagi.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di appello per Lecco