«Trasporto pubblico, il nuovo orario di servizio sarà strutturato sulla base del precedente orario scolastico»

Dopo ampie interlocuzioni, d’intesa con le Prefetture competenti per territorio, si è condiviso con le Province, i Comuni, gli Uffici provinciali scolastici e le aziende di trasporto pubblico, il nuovo orario di servizio a far data dal 14 settembre pv, che sarà strutturato sulla base del precedente orario scolastico. Tuttavia, nell’attuale orario di servizio sono stati introdotti servizi migliorativi/aggiuntivi specifici, laddove le condizioni operative ed economiche lo hanno per ora consentito, e resta a carattere provvisorio al pari dei corrispondenti orari delle lezioni scolastiche programmati dal 14 settembre non ancora definitivi.

Nel rispetto della normativa vigente, l’uso dei mezzi di trasporto pubblico su strada prevede l’uso obbligatorio della mascherina e una presenza massima a bordo pari all’80% dei posti totali (posti a sedere e posti in piedi) prescritti dalla carta di circolazione di ciascun mezzo e indicati su apposita segnaletica a bordo mezzo in corso di predisposizione da parte delle aziende di trasporto.

A fronte della stabilizzazione degli orari scolastici e della piena operatività del sistema scolastico che si consoliderà nelle prossime settimane, l’Agenzia per il TPL proseguirà nel lavoro di rimodulazione e riprogrammazione dei servizi di trasporto nel bacino di competenza, con la consueta collaborazione delle aziende di trasporto incaricate, per andare incontro sempre di più alle esigenze dei nostri studenti.

I quadri orari in vigore dal 14 settembre sono già pubblicati a cura delle aziende di trasporto sui propri siti internet.

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese