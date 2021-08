Vaccinazioni anti-Covid anche alla Sagra delle Sagre

via Fornace Merlo

La lotta al Covid-19 passa anche dalla Sagra delle Sagre. Sabato 14 agosto, dalle ore 9 alle 15, sarà infatti possibile effettuare la vaccinazione anti-Covid19 senza prenotazione in occasione della Sagra delle Sagre a Barzio, in via Fornace Merlo, di fronte alla sede della Comunità montana. Lo ha reso noto oggi Ats Brianza, l'Azienda di Tutela della Salute alla quale fa capo anche il territorio lecchese.

Grazie alla collaborazione tra la stessa Ats Brianza, Areu, il personale militare dell’Aeronautica Militare e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera, nella mattinata della vigilia di Ferragosto i cittadini dai 12 anni in avanti potranno dunque vaccinarsi nel camper messo a disposizione da Areu. "L’accesso è senza prenotazione - precisano gli uffici di Ats in una nota stampa - e, qualora dovesse essere necessaria, verrà direttamente programmata l'eventuale seconda dose nei centri vaccinali del territorio".

Oltre a confermarsi un grande evento di promozione del territorio valsassinese - tra turismo, aggregazione e prodotti tipici - Questa 56esima edizione della Sagra delle Sagre fornirà dunque anche un prezioso contributo nella lotta al Coronavirus per il ritorno alla normalità.