«Cambio di passo? Ancora non si vede. Le attività operative in itinere fanno parte della passata amministrazione»

Leggo con un certo stupore alcune dichiarazioni del sindaco Gattinoni. Al netto dell'emergenza sanitaria ed economica che vanno seguite con grande attenzione congiuntamente con la Prefettura, francamente sul resto consiglierei maggiore prudenza in questa fase iniziale. Non per forza deve entrare subito in ansia da prestazione. Sono passati quasi trenta giorni dal suo insediamento e il cambio di passo è difficile da identificare, mentre di sicuro lo é il mantenimento della stessa direzione, considerato che tutte le attività operative che sono oggi in itinere fanno parte, senza soluzione di continuità, della passata amministrazione e diverse di queste in capo ai settori governati dal sottoscritto e da Gaia Bolognini, siano esse opere o affidamenti progettuali.

Dal Teatro della Società, al completamento della diagnostica sui ponti, dalle case Aler al Bione, dal ponte Kennedy all'Ostello della Gioventù. Ma questo i cittadini lo sanno! Non voglio muovere critiche, aspetto pazientemente di capire in cosa consiste il cambio di passo e considero giusto dare alla nuova amministrazione il tempo necessario per pianificare e iniziare a lavorare. Ma è altrettanto giusto che la nuova amministrazione riconosca il lavoro fatto da altri e che procede verso la conclusione.

Avevo detto che sarei stato in Consiglio a rivendicare tutto ciò che fa parte di un grande lavoro che viene da lontano e come vede, sig. sindaco, intendo farlo. Riconoscere il lavoro altrui non è solo un elemento di stile e di onestà intellettuale, ma è sopratutto un fatto politico.

Corrado Valsecchi

Capogruppo Appello per Lecco