Valentina Arnoldi nuovo ambassador Kong

Dopo l’ottima semifinale raggiunta ai campionati mondiali giovanili di arrampicata di Seul, Kong annuncia di aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Valentina Arnoldi, una delle più promettenti atlete lecchesi ed italiane nell’ambito dell’arrampicata sportiva. Valentina, classe 2005, che gareggia nella specialità Lead (corda), entra dunque a far parte del team di Ambassadors internazionali di Kong e sarà il volto ufficiale della nuova linea outdoor "Lario" lanciata ad agosto sul mercato e disponibile per la stagione S/S 24.

Atleta dell’asd Ragni di Lecco, ha iniziato ad arrampicare all’età di 6 anni proprio con un imbrago Kong e nell’ultima stagione si è distinta centrando obiettivi fondamentali sia a livello nazionale (le finali in coppa Italia e campionato italiano Senior) che in campo internazionale (bronzo in Coppa Europa giovanile U20).

"Sono contenta ed onorata di iniziare questa collaborazione, rappresentando Kong e i suoi valori in Italia e a livello internazionale - commenta con soddisfazione l’atleta lecchese - Ho apprezzato sin da subito la nuova linea di prodotti, non vedo l’ora di indossare il nuovo imbrago Lario. Inoltre per me si tratta di un ritorno alle origini, in quanto uno dei miei primi imbraghi era proprio della Kong".

"Valentina è cresciuta molto negli ultimi anni sia come persona che come atleta - aggiunge il suo allenatore Fabio Palma - Nell’ultima stagione sportiva in particolare ha fatto quel salto di qualità necessario per emergere in uno sport molto competitivo come l’arrampicata sportiva. Questa collaborazione per lei significa molto, testimonia quanto di buono fatto sino a qui, ma soprattutto rappresenta uno stimolo per continuare a migliorarsi. Davanti a lei ha un futuro radioso e lavorerà sodo per raggiungere i suoi obiettivi".

Enrico Ostidich: "Il legame con il territorio ci contraddistingue da sempre"

Anche Enrico Ostidich Marketing manager di Kong commenta entusiasta: “Siamo contenti ed orgogliosi

di poter iniziare questa collaborazione. Ci tenevamo a lanciare la nostra nuova linea outdoor associando il brand Kong alla figura di un’atleta giovane e lecchese proprio per sottolineare il nostro legame con il territorio che ci contraddistingue da sempre. Sin da subito siamo rimasti colpiti da Valentina, dalla sua simpatia e determinazione. Crediamo che lei possa rappresentare perfettamente lo spirito di questa nuova linea e di Kong. La nostra idea infatti è quella di avvicinarci sempre di più ad un target giovanile e siamo fortemente convinti di poterlo fare insieme a Valentina”.

Valentina si aggiunge al team piuttosto ristretto, ma variegato, di Ambassadors Kong composto da: climbers, professionisti, tecnici di lavoro su fune, soccorritori, armatori di barche a vela. Figure entrate a far parte della famiglia Kong in quanto perfettamente in linea con la sua filosofia.