Il maltempo torna a colpire: abbattuto un albero a Villa Manzoni

Il maltempo non ha lasciato scampo al Lecchese. Come previsto, pioggia e raffiche di vento - 41.8 km/h rilevati dalle stazioni - hanno colpito la città sin dalle prime ore del mattino, portandosi dietro anche qualche danneggiamento. A Villa Manzoni, infatti, è stato letteralmente abbattuto il grosso gelso presente all'interno del parcheggio, particolarmente gradevole durante la fioritura primaverile: nessun problema per cose o persone, ma comunque un avvenimento potenzialmente pericoloso vista la vicinanza con uno snodo viabilistico di grande importanza per la città .

Le squadre si sono messe rapidamente in moto per procedere con la rimozione del vegetale.

Parchi chiusi per il maltempo

Parchi cittadini chiusi tre giorni per il rischio maltempo. Il Comune di Lecco ha infatti reso noto poco fa che, a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, i parchi presenti nella città capoluogo resteranno chiusi al pubblico a partire da oggi, venerdì 20 ottobre, dalle ore 15, e fino a domenica 22 ottobre compresa.

La decisione di rendere off limits i parchi lecchesi è stata presa allo scopo di consentire - una volta terminata l'allerta - i controlli sulle alberature per la riapertura in sicurezza. Si ricorda, altresì, che a causa vento forte, la funivia per i Piani d'Erna resterà chiusa per tutta la giornata odierna, venerdì 20 ottobre.