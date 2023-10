Nuovi danni del maltempo, vigili del fuoco al lavoro sull'Alto Lago

Pioggia e vento tornano a provocare danni nel Lecchese. Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, i vigili del fuoco sono al lavoro soprattutto nella zona dell'Alto Lago, tra Dervio e Valvarrone, per rimuovere diversi alberi crollati a causa del maltempo e mettere in sicurezza strade e passaggi pubblici. Gli interventi sono ancora in corso e stanno vedendo impegnati i vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento Bellano.

Pioggia e raffiche di vento - 41.8 km/h rilevati dalle stazioni - hanno colpito anche a Lecco città. A Villa Manzoni, infatti, è stato letteralmente abbattuto il grosso gelso presente all'interno del parcheggio, particolarmente gradevole durante la fioritura primaverile: nessun problema per o persone o cose, ma comunque un evento potenzialmente pericoloso vista la vicinanza con uno snodo viabilistico molto trafficato.

Le squadre si sono messe rapidamente in moto per procedere con la rimozione della pianta. Intanto, dopo l'allerta diramata dalla Protezione civile, il Comune di Lecco ha annunciato la chiusura per tutto il weekend dei parchi cittadini allo scopo di verificare la tenuta degli alberi e garantire così la sicurezza.