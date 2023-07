Cade durante un'escursione sul Resegone, soccorsi in azione

Paura per un escursionista caduto durante un'uscita sul Resegone. L'infortunio in montagna è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio. Non appena scattato l'allarme,sono subito entrati in azione i tecnici del soccorso alpino (Cnsas XIX delegazione lariana). Allertato anche l'elicottero di Areu, decollato da Como. L'uomo è caduto mentre stava camminando lungo il sentiero 1, finendo in una zona impervia del versante Lecco. Una volta individuato e soccorso, le condizioni del paziente sono fortunatamente apparse meno gravi ed è stato trasferito all'ospedale Manzoni in codice verde per accertamenti.

Un infortunio analogo si era verificato poco prima, alle 14, ma in una zona impervia di Mandello: in questo caso un 35enne è stata trasferito al Manzoni con l'ambulanza in codice giallo. Da segnalare tra i diversi interventi del 118 di oggi, anche quello portato avanti a Barzio dove una persona è stata soccorsa - sempre in giallo - dopo essere stata punta da un insetto. Scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto: si tratterebbe di un 38enne poi trasferito in ambulanza sempre all'ospedale di Lecco.