Sindaco e tecnici alla scuola di Foppenico: "Verifiche fatte, nessun pericolo"

"A seguito delle segnalazioni dalle maestre e delle richieste delle minoranze, questa mattina presto abbiamo subito effettuato un sopralluogo con i tecnici al cantiere della scuola di Foppenico. A seguito delle verifiche, abbiamo avuto conferma che non ci sono situazioni di pericolo per bambini e docenti e che le crepe segnalate non sono pericolose, ma già esistenti prima del cantiere avviato proprio per rimediare a vecchi problemi e per garantire una scuola più moderna e ancora più sicura".

Marco Ghezzi, sindaco di Calolziocorte, rassicura così le famiglie calolziesi dopo l'allarme lanciato dai consiglieri comunali di opposizione Sonia Mazzoleni (Calolziocorte Bene Comune) e Diego Colosimo (Cambia Calolzio) i quali hanno chiesto con forza a sindaco e tecnici una serie di verifiche al cantiere con la sospensione delle lezioni per motivi di sicurezza dopo aver saputo di crepe, "fili volanti" e vetri frantumati.

"Avanti normalmente con le lezioni"

"Le lezioni continueranno perchè non ci sono rischi - conferma quindi Ghezzi - Lo posso dire proprio in virtù di quanto ci hanno riferito questa mattina, quando, alle 8, ci siamo recati a scuola insieme ai tecnici. Il direttore lavori e il progettista, entrambi della provincia di Brescia ci hanno rassicurato in merito al fatto che non esistono problemi strutturali. Abbiamo fatto fatto tre volte il giro dei locali: non ci sono pericoli".

"Le crepe segnalate sono vecchie, superficali o di assestamento, legate agli intonaci. Vecchie perchè esistevano già prima di questo intervento che nasce non con l'intento di far semplicemente bella la scuola, ma proprio per migliorare e ammodernare un edificio vecchio di 60 anni. Si tratta infatti di un intervento antisismico, di sicurezza e di efficientamente energetico".

Ma resta il fatto che ci sono state delle segnalazioni precise da più parti proprio nelle scorse ore... "Questo credo sia legato al fatto che erano in corso alcune opere di demolizione che hanno provocato eccezionalmente più rumori del previsto in una fascia oraria nella quale non avrebbero dovuto essere portate avanti quel tipo di operazioni. Comunque, dai prossimi giorni diminuiranno in modo significativo anche i lavori più rumorosi, o al massimo dureranno un paio d'ore dopo le 16".

Le opere vengono portati avanti da un'azienda con sede nel Milanese. "Il cantiere durerà fino alla fine dell'anno con nuove opere di costruzione, ma, come detto, le lezioni si possono e si potranno svolgere tranquillamente, e diminuiranno anche i disagi segnalati - conclude il sindaco di Calolzio - Durante il sopralluogo di questa mattina con l'ingegnere strutturista abbiamo rassicurato le maestre e a breve scriverò anche alla dirigente scolastica illustrando la situazione e confermando che non ci sono rischi di alcuni tipo".