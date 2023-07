Le penne nere piangono Carlo Vertemati

Presente, appassionato, molto legato al proprio territorio e soprattutto ai suoi alpini. In tanti piangono Carlo Vertemati, morto ieri all'età di 65 anni. Residente a Calolziocorte, vicino alle poste, Vertemati era molto conosciuto e stimato in città per il suo impegno a favore della comunità e all'interno delle associazioni, in particolare con le penne nere del gruppo "Pippo Milesi".

Da oltre vent'anni era infatti un pilastro dell'Ana di Calolzio e prestava servizio nell'organizzazione delle diverse iniziative di aggregazione e solidarietà. E poi ancora l'impegno come volontario nella parrocchia di San Martino e nell'oratorio del centro città.

"Carluccio", come lo chiamavano con affetto gli amici, aveva lavorato come bidello negli anni Novanta al Liceo scientifico Grassi di Lecco e successivamente sempre come collaboratore scolastico alla scuola media Manzoni di Calolziocorte. La mamma Piera era stata insegnate elementare. Carlo Vertemati lottava da tempo contro un male incurabile. In tanti in queste ore di dolore stanno esprimendo il proprio cordoglio ai famigliari di Carlo, a partire dal fratello Francesco con la moglie Raffaella e gli affezionati nipoti Paolo, Silvia e Anna.

I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio, sabato 29 luglio, alle ore 15 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte. Molti i ricordi di Carlo, a partire da quello scritto anche sui social dal gruppo dei suoi alpini: "Dio del cielo, Signore delle cime, lascialo andare per le tue montagne. L'alpino e nostro associato Carlo Vertemati è andato avanti. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutto il Gruppo".