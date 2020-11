Controlli anticovid nel Lecchese: due esercizi lecchesi vengono chiusi, nove i cittadini sanzionati

Nel corso dell'ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno eseguito vari controlli agli esercizi commerciali per verificare il rispetto del Dpcm emesso lo scorso 3 novembre 2020. Stando a quanto riferito dalle fonti militari, sono state rilevate in particolare violazioni che, oltre a comportare la sanzione pecuniaria di 400 euro a ognuno degli otto avventori complessivamente identificati, hanno determinato la chiusura di un bar rintracciabile nel centro di Lecco, come finalizzazione dell'opera dei militari del Nucleo Radiomobile, e di un esercizio, sito nel centro di Colico, ad opera dei militari della locale Stazione dei carabinieri.

La Prefettura cittadina ha reso noti i dati riguardanti i controlli effettuatti nella giornata di ieri, martedì 24 novembre. In totale, lungo le strade del territorio sono state sottoposte a controllo 426 persone. Tra queste ne sono state sanzionate nove per violazione dell'articolo 4, comma 1, d.l. n.19 del 25 marzo scorso, che prevede multe da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quindi per spostamenti immotivati. Non ci sono state denunce per violazioni più gravi (come il mancato rispetto della quarantena).

Nessuna violazione riscontratata da parte di attività ed esercizi commerciali

Sempre ieri le forze dell'ordine hanno sottoposto a verifiche anche 107 attività ed esercizi commerciali, con i risultati sopra descritti. Da quando è stato attivato il coprifuoco notturno regionale seguito da due Dpcm ulteriormente restrittivi, sono tornati più frequenti i controlli delle forze dell'ordine sul territorio allo scopo di contrastare la diffusione del virus.

Giorni prec. 13-nov 14-nov 15-nov 21-nov 23-nov 24-nov Totale Persone controllate 77.188 433 607 417 421 539 426 80.031 Persone sanzionate 2.028 18 4 3 6 2 9 2.070 Violazioni ex art. 495 e 496 C.P. 48 0 0 0 0 0 0 48 Violazioni ex art. 260 rd 11 0 0 0 0 0 0 11 Altri reati 49 0 0 0 0 0 0 49 Arresti 1 0 0 0 0 0 0 1 Esercizi controllati 27.995 124 153 132 153 84 107 28.748 Violazioni ex. art.4 c.1 10 0 0 0 0 0 0 10 Chiusura provvisoria attività ex. art.4 c.4 17 0 0 0 0 0 0 17 Chiusura attività ex. art.4 c.2 0 0 0 0 0 0 0 0 Sospensione attività ex. art.15 1 0 0 0 0 0 1 2

Dati Prefettura: 24 novembre