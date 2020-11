Coronavirus, il punto: nuovo record di tamponi positivi nel Lecchese

Si comunica che in data 7 novembre, in via eccezionale per motivi organizzativi il servizio di cui all’oggetto NON si svolgerà presso l’Ospedale Manzoni di Lecco, bensì presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile di Merate - vicolo Strecciolo, 1 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.