Danni e degrado: tornano i problemi al mercato della Piccola

Vecchi-nuovi problemi al mercato di Lecco. Sabato 28 gennaio si è tenuta, come da tradizione, l'esposizione del fine settimana: migliaia di persone si sono recate alla Piccola, come avviene ogni mercoledì e sabato; spesso, nel corso delle ultime settimane, quella è stata anche l'area di approdo dei gazebi dei candidati alle prossime elezioni regionali per Palazzo Lombardia. Stavolta, però, sono le questioni legate al degrado a tenere banco: noie che ciclicamente tornano e rompono un periodo abbastanza positivo che si era innestato durante l'ultima estate; dopo varie segnalazioni, il Comune di Lecco aveva affrontato la situazione dichiarando inagibili le "stecche" - casa di molti senzatetto - e ripulendo la zona in senso lato.

Al mercato di Lecco tornano i problemi di degrado

Sabato, per l'appunto, un post apparso sui social network ha rotto lunghi mesi di calma su questo fronte: “Questa è la vergogna a Lecco - si legge -. Invito tutti a condividere, questa è la condizione dei bagni pubblici al mercato della città! Oltretutto non vigilati e senza pulizie. Rotti e con pezzi mancanti. Porte scassinate, e quello che più importa a me,non disponibili per disabili! Prima di pensare al lungolago, caro sindaco, guarda ai tuoi cittadini più deboli,a chi deve chiedere sempre senza ottenere nemmeno attenzione. VERGOGNA”.

A fine febbraio è prevista la consegna delle chiavi del cantiere che inizierà a rivoluzionare tutta l'area, partendo proprio dai vecchi magazzini.