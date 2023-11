Frana sul San Martino, chiuse strade e sentieri

Chiusi sentieri e strade per la frana del San Martino. Dopo il distacco verificatosi nel tardo pomeriggio di martedì 31 ottobre, il Comune di Lecco comunica l'istituzione sulle vie Stelvio, Santo Stefano e Monte Spluga del divieto di circolazione, fino a revoca, eccetto residenti. Si conferma, invece, il divieto di transito per il Sentiero dei Pizzetti, per i sentieri di avvicinamento alle falesie e per i sentieri di avvicinamento e/o attraversamento del vallo paramassi.

A questo link l'ordinanza dirigenziale e a questo collegamento l'ordinanza a firma del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

La frana del San Martino

Il maltempo non ha causato danni soltanto ieri mattina, quando sul Lecchese è caduta una pioggia intensa (a Lecco 47,5 millimetri secondo i dati Centro meteo lombardo); anche nel pomeriggio di martedì si sono verificati problemi che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile.

Nel frattempo fino a domani alle 14 è stata emessa un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico. E sono proprio i torrenti, visto quanto accaduto a livello regionale, a ricevere l'attenzione più grande in queste ore.

Lungo il Caldone, a Lecco, nel pomeriggio si è rischiato un pericoloso effetto-diga a causa di alcuni aberi crollati in prossimità di un ponte. I vigili del fuoco sono intervenuti con motoseghe per liberare l'alveo del torrente e consentire all'acqua di defluire in maniera corretta.

Sempre nel capoluogo, in via Stelvio, alle prime luci della sera si è verificato un piccolo smottamento dal Monte San Martino. Vigili del fuoco, geologo e tecnico comunale si sono subito recati sul posto per effettuare le opportune verifiche.