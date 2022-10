Incendio a Monticello Spa: s'indaga. Come funziona con le prenotazioni

Spento l'incendio, a Monticello Spa s'indaga per capire quali sono state le cause del rogo. A venire colpita è stata la zona della "zen experience" al piano terra, non distante dell'area panoramica: i pompieri hanno lavorato fino alla tarda ora di venerdì per mettere in sicurezza la struttura, rapidamente riempitasi di fumo. Esclusa la causa dolosa, ma si tratta del secondo rogo nel giro di pochi anni, con il precedente del 3 ottobre 2019 che costrinse a una chiusura prolungata, durata un mese. Le dimensioni tutto sommate dell'incendio hanno permesso, stavolta, d'ipotizzare tempi più brevi, ma sarà la relazione dei pompieri a permettere di definirli con precisione.

Incendio a Monticello Spa: come funziona con le prenotazioni

L'azienda, nel frattempo, ha spiegato di essere al lavoro per effettuare “le opportune verifiche per il guasto tecnico avvenuto, a seguito del quale tutti i nostri sistemi - compresi i centralini - sono fuori uso da ieri. La nostra priorità è quella di lavorare alacremente per garantire la riapertura del centro in totale sicurezza per voi e per il nostro staff nel più breve tempo possibile. Per questo motivo aggiorneremo le comunicazioni web e social compatibilmente con gli sforzi di tutto il nostro team. Per tutti coloro che hanno prenotazioni attive in queste ore, abbiamo messo a disposizione un indirizzo email (reception@monticellospa.it), dove vi preghiamo di inviarne gli estremi, in modo da prendere velocemente in carico le vostre segnalazioni. Avvisiamo i nostri abbonati fitness che i giorni di sospensione verranno automaticamente prorogati. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno espresso vicinanza e comprensione”.

L'incendio

Il rogo è divampato venerdì mattina e ha colpito l'edificio di via San Michele. L'allarme è scattato intorno alle ore 7 di venerdì 28 ottobre e sul posto si sono presto portati i Vigili del Fuoco con più equipaggi dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Merate.

Nel giro di un paio d'ore l'incendio è stato domato, mentre è servito ben più tempo per procedere con la bonifica. Ancora da quantificare i danni e da accertare la cause dell'accaduto.