Rubavano spostandosi in monopattino: due arresti e 100 mila euro di refurtiva recuperati

Un bottino di ben 100 mila euro messo insieme rubando in diverse abitazioni di 6 province lombarde. Ad entrare in azione due malviventi che per portare avanti i colpi si spostavano in monopattino. I due sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Merate, in provincia di Lecco.

Stando alle prime informazioni ufficiali, i militari di Merate - coordinati dalla procura della repubblica di Lecco - hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini extracee. I due sono accusati di essere gli autori di molteplici furti in abitazione e di una tentata rapina commessi nelle province di Lecco, Como, Monza Brianza, Bergamo, Varese e Milano.

Gli autori dei colpi, per spostarsi più agevolmente nelle zone dove commettevano i furti, utilizzavano dei monopattini elettrici. Ben 100 mila euro il valore della refurtiva recuperata dai carabinieri.