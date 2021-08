Mandello: incidenti in montagna, necessario l'intervento dell'elicottero

Mezzo aereo in azione sopra Somana per una donna di 70 anni vittima di una caduta e successivamente in Grignetta per una brutta scivolata

Doppio incidente sulle montagne mandellesi nella mattinata di sabato e doppio intervento dell'elicottero per le operazioni di soccorso.

Il primo è accaduto dopo le 10.30, a Somana, nei pressi della strada per i Saioli. Una escursionista di 70 anni è caduta mentre percorreva il sentiero e ha rimediato la sospetta frattura di una gamba. L'elisoccorso decollato da Como ha raggiunto la vittima e l'ha caricata a bordo per il trasporto in ospedale a Lecco.

Intorno a mezzogiorno e mezzo un secondo intervento, sempre nel territorio comunale di Mandello ma questa volta in Grignetta, lungo il sentiero Cermenati. Una donna si è fatta male scivolando, procurandosi un trauma a una gamba. Le operazioni di recupero, complicate dalle condizioni meteorologiche, si sono protratte sino al tardo pomeriggio, costringendo una nutrita delegazione del Soccorso alpino a un gran lavoro. Necessario l'arrivo dell'elicottero, che infine è riuscito a raggiungere la malcapitata e a trasportarla al Sant'Anna di Como in codice giallo per le cure del caso.