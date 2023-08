Si è spento il sorriso di Claudio Gilardi, anima della Pesca sportiva Valle Meria

Il mondo dell'associazionismo locale ha perso un suo degno e impegnato presidente. All'età di 78 anni è morto a Mandello Claudio Gilardi, per anni presidente della società dilettantistica Pesca sportiva Valle Meria. Una vera passione quella per la pesca, che portava Claudio a organizzare da Mandello delle uscite in bus verso le località di mare per vivere le emozioni di una cattura del pesce diversa da quella nelle acque di laghi fiumi.

"Aiutare chiunque abbia bisogno era il suo modo d'essere" - ci riferisce il figlio Enrico nel ricevere e portare avanti le qualità morali del padre del quale rammenta anche una frase spesso ricorrente... "Ricorda che nulla accade per caso".

Nella vita lavorativa professionale Claudio Gilardi aveva ricoperto il ruolo di fornitore ai negozi di Lecco e della Valsassina dei prodotti caseari per conto della Galbani Formaggi. Poi, nel tempo libero, aveva sviluppato la passione per la pesca che lo ha visto impegnato a lungo a livello personale e associativo. Credeva nei giovani, nei ragazzi a cui voleva e ha voluto trasmettere la sua passione vissuta attraverso il contatto diretto con la natura, all'aria aperta, nel rispetto delle regole e dell'ambiente circostante.

Questo era ed è stato Gilardi. Come riferito dal figlio, alcune delle attrezzature da pesca di Claudio verranno destinate a giovani pescatori, “I Pierini”, come il nome della categoria dei più piccoli a favore dei quali, nel corso del suo mandato nella società Valle Meria, aveva ideato diverse iniziative e competizioni di pesca.

I funerali del pescatore mandellese si terranno domani, venerdì 25 agosto, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Antonio di Crebbio. Al termine della cerimonia Claudio proseguirà per il Tempio crematorio. Per le visite la salma in queste ore si trova presso la Casa funeraria Vicini di piazza Manara 5 a Mandello del

Lario. Gilardi lascia la moglie Maria Teresa il figlio Enrico con Tatiana e il fratello Fiorenzo. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)