Anche un'auto travolta dagli alberi abbattuti dal maltempo, decine gli interventi dei vigili del fuoco

Dopo quasi 15 ore non si è ancora fermato il lavoro dei vigili del fuoco per rimediare ai notevoli danni del maltempo che ha colpito diversi comuni della Brianza lecchese. Dalle 4.30 circa al momento in cui scriviamo (ore 18) di martedì 1° agosto, continuano infatti le operazioni di rimozione degli alberi crollati e di messa in sicurezza di aree pubbliche e private, in particolare nei comuni di Merate e Imbersago, oltre ad altri paesi limitrofi. Una grossa pianta è crollata anche su un'auto in sosta, altre ancora su strade e giardini.

All'alba si erano già registrate una ventina di chiamate ai pompieri, ma con il passare delle ore sono saliti ad alcune decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, con i colleghi del distaccamento di Merate )e non solo). Ecco altre immagini dello scempio provocato oggi da pioggia e vento.