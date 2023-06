I fondi raccolti al torneo di calcio in aiuto all'Emilia Romagna

Sport e solidarietà in campo a Monte Marenzo. La Polisportiva di Monte Marenzo rende noto che, in occasione del torneo di calcio giovanile "Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli" che si è giocato nelle scorse settimane in paese, tutti i contributi lasciati dagli spettatori all'ingresso del campo sportivo di Monte Marenzo sono stati devoluti per l’emergenza alluvione in Emilia Romania.

Il presidente Renato Caroli, il responsabile dell’area sociale Angelo Fontana e tutto lo staff desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutte le persone che, con la loro generosità, hanno partecipato a questa iniziativa. "Siamo grati a ragazzi, genitori, nonni e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere un risultato straordinario - commentano Fontana e Caroli - Grazie al vostro supporto, siamo stati in grado di raccogliere complessivamente la somma di 1.670.00 euro".

"Vogliamo inoltre estendere un ringraziamento speciale al dottor Luca Rota di Monte Marenzo, che durante quei giorni si trovava a Faenza come volontario con l'Ordine di Malta - concludono i portavoce della Polisportiva - È grazie alla sua dedizione e impegno che la donazione sarà gestita e destinata alle necessità delle persone colpite dall'alluvione. Sarà nostra cura seguire le attività di aiuto".