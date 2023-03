Morto Francesco Panighi, la moglie Loredana lotta tra la vita e la morte: l'ennesima tragedia

Una triste storia che si ripete con cadenza purtroppo regolare. La strada provinciale 72 è tornata a essere il teatro di un incidente mortale: nel pomeriggio di domenica 19 marzo Francesco Panighi, 64enne di Camparada (Monza e Brianza), ha perso la vita a causa di un violentissimo scontro frontale avvenuto mentre viaggiava sulla striscia d'asfalto a Varenna insieme alla moglie Loredana Confalonieri, 60enne che lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Varese.

Tremendo il destino dell'uomo, morto carbonizzato: dopo il frontale con la Bmw che procedeva in direzione Lecco, l'Aprilia sulla quale viaggiava la coppia ha perso benzina e lo stesso liquido, nell'avvolgere Panighi, ha preso fuoco. La donna, scampata alle fiamme, ha subito delle lesioni importanti ed è stata intubata prima di venire trasportata in ospedale con l'elisoccorso fatto arrivare il loco dalla base di Caiolo (Sondrio): durante la serata di ieri è stata operata d'urgenza e resta in prognosi riservata. Conseguenze non gravi per i due occupanti dell'autovettura, mentre sono partite le indagini da parte delle forze del'ordine, fondamentali per stabilire con precisione le responsabilità delle persone coinvolte.

Strada provinciale 72, strada mortale

Da anni gli amministratori dell'Alto e Basso Lario cercano di mettere un freno alla lunga serie d'incidenti mortali. Del resto quel tratto di strada "chiama" migliaia di motociclisti ogni domenica, ma l'ampiezza della carreggiata e la tortuosità del tracciato male si sposano con le follie compiute da alcuni di loro: come dimenticare il viaggio a 185 km/h ripreso e pubblicato su internet a novembre 2021? A questo si somma l'imprudenza di alcuni automobilisti, che talvolta tagliano la strada nel compimento delle svolte verso le strade laterali che collegano a lago, parcheggi o alla vicina strada statale 36.

Mauro Manzoni, sindaco di Varenna, ha chiesto la realizzazione di una rotonda, sicuramente utile per lenire le problematiche. Negli anni scorsi alcuni colleghi hanno puntato sugli autovelox come deterrente, ma senza la necessaria attenzione da parte degli utenti della strada saranno comunque tutti sforzi inutili.