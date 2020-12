Calolzio, riaperto viale De Gasperi chiuso per la nevicata

A Calolzio è stata riaperta al transito viale De Gasperi. La strada che collega la frazione del Pascolo con il Lavello costeggiando il lungoadda era stata chiusa ieri per motivi di sicurezza a seguito della forte nevicata che aveva reso molti rami pericolanti.

Dopo aver rimosso neve e ghiaccio da terra e soprattutto dagli alberi verificando lo stato delle piante, nel primo pomeriggio di oggi la circolazione lungo viale De Gasperi è stata riaperta sia veicoli che ai pedoni. Per lo stesso motivo - fondo scivoloso e soprattutto rami pericolanti - questa mattina è stato eccezionalmente annullato il mercato settimanale del Lavello che si sarebbe dovuto tenere come ogni martedì. Ora la situazione sta tornando alla normalità ma occorre sempre prestare attenzione anche da parte di chi raggiunge la zona del lungoadda per una passeggiata.

Gallery