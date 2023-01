Lecco-Ballabio, l'alba è vicina: ultima mezza giornata di chiusura

Finalmente riapre la nuova Lecco-Ballabio. Dopo le settimane di chiusura a causa della frana di dicembre che ha portato un masso di 250 tonnellate sulla carreggiata - con i "figli" appresso - e ha rischiato di provocare una tragedia scampata solo per miracolo, la principale arteria di collegamento con la Valsassina è prossima alla riapertura al transito veicolare. È stato un periodo molto complesso per la viabilità quello che lunedì pomeriggio ha vissuto il giorno peggiore: duplice incidente tra le gallerie che tagliano San Martino e Monte Barro, città capoluogo letteralmente paralizzata e nuovo ritorno alle richieste dirette ad Anas da parte del sindaco Mauro Gattinoni.

Statale 36: doppio incidente tra Monte Barro e San Martino, Lecco va in tilt

Oggi riapre la nuova Lecco-Ballabio

“Dal 10 gennaio riaperta la tratta tra Lecco e Ballabio - ha scritto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini qualche giorno fa -. Un grazie ad Anas, Prefettura di Lecco, enti locali e a chi materialmente ha lavorato per ripristinare la circolazione. Era nostro dovere impegnarci a fondo per riaprire la strada: lo avevamo promesso e, attraverso il lavoro di squadra, abbiamo mantenuto la parola. Bene così”. La mattinata, comunque, dovrebbe essere convissuta con le criticità tipiche delle ultime settimane nei rioni alti di Lecco.

Come già illustrato nel summit all'ingresso della galleria Giulia, il raccordo della Statale 36 per la Valsassina sarà percorribile lungo entrambi i sensi di marcia, ma in "modalità cantiere", cioè con un parziale restringimento della strada per permettere la continuazione di ulteriori opere di messa in sicurezza sul versante della montagna.

L'intervento proseguirà per altri 4 mesi. Il costo per rimediare ai danni dell'imponente crollo - che ha visto le due persone che viaggiavano sul furgoncino travolto dai macigni salvarsi per miracolo - ammonta a circa 3 milioni di euro.

Si apre dopo mezzogiorno

“Martedì 10 gennaio dopo le 12 verrà riaperta la nuova Lecco-Ballabio in ambo i sensi di marcia (con limite di velocità 30 Km/h nel tratto interessato dalla frana). La medesima, per i successivi 15 giorni, resterà chiusa in orario notturno, dalle 22 alle 5. Per questo, lunedì 9 e martedì 10 gennaio dalle 6.30 alle 8.00, lungo la vecchia Lecco-Ballabio non sarà consentito transitare da Lecco a Ballabio ai veicoli di massa superiore ai 35 quintali, mentre nelle rimanenti fasce orarie, sino alla riapertura della SS 36 RAC, è istituito il senso unico alternato regolamentate da movieri”, fa sapere il Comune di Lecco in una breve nota.