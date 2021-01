Coronavirus, i dati dell'Asst: scende la pressione all'ospedale "Manzoni" di Lecco

Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva rispetto allo scorso 11 gennaio, ora sono solo 8, così come i pazienti totali: 118 contro i 136 dello scorso 11 gennaio. Bene anche Merate

Continuano a migliorare la situazione ospedaliera a Lecco per quanto riguarda l'emergenza da Covid-19: a oggi, giovedì 21 gennaio 2021, sono 118 i ricoverati a causa delle complicanze dovute al virus. Di questi, 8 sono in terapia intensiva e 13 sottoposti a terapia con il C-Pap (il casco). I dati sono stati resi noti questa mattina dall'Asst Lecco.

I dati sono in diminuzione: lo scorso 11 gennaio, infatti, a Lecco i pazienti ricoverati per covid erano 136, contro i 176 del 17 dicembre, i 198 del 1 dicembre e i 203 del 22 novembre, a testimonianza del lento ma costante calo. Migliora sensibilmente, per la prima volta, la situazione nelle terapie intensive, mentre il dato riferito alla terapia C-pap fa segnare un lieve aumento rispetto all'ultimo aggiornamento, passando da 12 a 13 pazienti.

SITUAZIONE 21/01/2021

Ore 14:00 P.O. Lecco REPARTI COVID POSTI OCCUPATI 11/01 17/12 01/12 22/11 TOTALE PAZIENTI COVID 118 136 176 198 203 DI CUI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 8 17 16 20 20 DI CUI PAZIENTI IN C-PAP 13 12 13 29 26

A Merate sono invece 60 i pazienti ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva e 9 con il casco C-Pap. Anche al Mandic, dunque, la situazione è in miglioramento, anche se in maniera meno rapida rispetto a ciò che accade nel nosocomio del capoluogo.