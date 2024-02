Finisce nel lago con il paracadute, soccorso dai vigili del fuoco

Paura per un paracadutista atterratto per errore nelle gelide acque del lago. L'infortunio sportivo è avvenuto questa mattina, martedì 13 febbraio, alle ore 10.30 all'altezza della spiaggia di Pradello. Sul posto per prestrare aiuto al 37enne, sono prontamente intervenuti in codice giallo i soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - e i vigili del fuoco. Allertato anche l'elicottero.

Raggiunta la spiaggia di Pradello, i pompieri sono entrati in azione sul lago con un mezzo e un gommone portato dalla Centrale di Lecco, raggiungendo l'uomo atterrato accidentalmente in acqua mentre si trovava in volo probabilmente con un paracadute da lancio. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto il malcapitato a nuoto, lo hanno recuperato, portato a riva e affidato alle cure dei sanitari. L’intervento è terminato poco dopo le 11 con il trasporto dell'uomo all'ospedale Manzoni di sempre in codice giallo. Allertati anche i carabinieri.