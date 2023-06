Le rubano la borsa dall'auto sul lungolago, l'appello di Teresa: "Aiutatemi a ritrovarla"

"Mi hanno rubato la borsa dall'auto mentre mi trovavo al parco con mia mamma anziana. So che sarà difficile riaverla, ma voglio provare a lanciare un appello pubblico nella speranza di vedermi restituire almeno i documenti, o di avere indicazioni utili se qualcuno dovesse aver visto qualcosa". A parlare è Teresa Scalese, residente a Calolziocorte. Teresa ci ha voluto raccontare la propria testimonianza dell'accaduto anche per suggerire a tutti di prestare la massima attenzione rispetto a un episodio purtroppo non isolato.

La donna è stata derubata della borsetta a Garlate, nel parco di via Filippetta a pochi passi dal lungolago, dove aveva appena posteggiato la macchina. Oltre al denaro e al portafoglio, i soliti ignoti le hanno portato via anche le chiavi di casa, gli occhiali da vista e soprattutto i documenti. Un danno significativo oltre al notevole dispiacere. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 giugno.

"Prestate tutti la massima attenzione"

"Sono rimasta choccata anche perché è accaduto tutto in pochissimo tempo mentre io ero impegnata ad accompagnare mia mamma verso una panchina vicina per stare un po' al fresco - racconta Teresa Scalese - Avevo con me il telefonino e le chiavi dell'auto, e avevo lasciato in macchina la borsa, che tra l'altro si mimetizzava bene con il sedile perchè dello stesso colore grigio".

Quando le due donne sono poi risalite in macchina la borsa non c'era più. "Io non mi sono accorta subito, ma poco dopo essere partita quando mi sono girata per prenderla dal sedile: non c'era più. Mancavano soldi, occhiali, documenti, carta d'identità, patente, chiavi. Ho sporto denuncia. Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa gli chiedo gentilmente di rivolgersi ai carabinieri o di contattarmi (cell. 340 7125253). Ne ho parlato anche su vari gruppi social della zona, sia nella speranza di ottenere qualche informazione utile sia per dire a tutti di stare attenti. La preoccupazione - conclude la calolziese - è per chiunque dovesse andare al parco lasciando magari qualcosa in macchina andando poi a camminare. Nel mio caso sono stati velocissimi a derubarmi. Prestate sempre la massima attenzione".