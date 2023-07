Si infortuna lungo il sentiero tra Varenna e Vezio, soccorsa una donna

Paura questa mattina per un'escursionista di 58 anni che si è infortunata trovandosi poi in difficoltà lungo il sentiero tra Varenna e Vezio, la località del celebre castello. Non appena scattato l'allarme - alle 9.45 di oggi, martedì 11 luglio - la centrale di Areu ha inviato sul posto in codice giallo l'ambulanza del Soccorso bellanese insieme alla squadra Saf dei vigili del fuoco e agli operatori del distaccamento di Bellano. Necessaria anche la collaborazione dei tecnici del soccorso alpino (Cnsas XIX delegazione lariana).

Le squadre hanno prestato le prime cure e stabilizzato la 58enne, portandola in spalla con la barella Kong fino all'ambulanza. Da qui la paziente è stata quindi trasferita sempre in codice giallo in ospedale per ulteriori cure e accertamenti.