Crolla la galleria a Varenna, cancellati i treni. Zamperini: “Censimento delle infrastrutture”

Impossibile percorrere la Strada Provinciale 72, tagliate tante corse da e per la Valtellina

Gravissime ripercussioni sulla Strada Provinciale 72 e non solo. La frana staccatasi dalla montagna ha sfondato il tetto della galleria di Fiumelatte, portando anche all'obbligata cancellazione di tante corse dei treni che collegano Lecco e la Valtellina percorrendo tutta la sponda orientale del Lario. Il cedimento è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio, con la provvisoria chiusura di strada e ferrovia. Fortunatamente nessun veicolo stava transitando in quel momento da lì e non ci sono stati feriti.

Il consigliere regionale Giacomo Zamperini, in quota Fratelli d'Italia, ha chiesto di procedere con il censimento delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi 2026 che interesseranno anche il nostro territorio dal punto di vista logistico.

I treni cancellati per la frana

A causa di una frana caduta in prossimità della galleria ferroviaria di Lierna, informa Trenord, la circolazione è al momento sospesa tra Varenna e Lierna per consentire gli accertamenti da parte dei tecnici.

Treni coinvolti:

- 10318 (LECCO 10:15 - SONDRIO 12:10) termina a LIERNA

- 2820 (MILANO CENTRALE 10:20 - TIRANO 12:52) termina a LECCO

- 10321 (COLICO 10:37 - LECCO 11:45) partito da LIERNA con 20 minuti di ritardo

- 2821 (TIRANO 09:08 - MILANO CENTRALE 11:40) termina a BELLANO T.T.

- 10307 (SONDRIO 13:14 - COLICO 14:00) cancellato

- 10309 (COLICO 14:37 - LECCO 15:45) cancellato

- 2824 (MILANO CENTRALE 12:20 - TIRANO 14:52) parte da LECCO

- 10331 (SONDRIO 14:47 - LECCO 16:45) cancellato

- 10322 (LECCO 12:15 - SONDRIO 14:10) cancellato

- 2825 (TIRANO 11:08 - MILANO CENTRALE 13:40) cancellato da VARENNA E. a LECCO

- 10324 (LECCO 13:15 - SONDRIO 15:10) parte da VARENNA E.

- 2826 (MILANO CENTRALE 13:20 - TIRANO 16:05) parte da BELLANO T.T.

Previsto autobus da Lecco alle ore 13 fino a Lierna, poi effettua servizio spola tra le due stazioni.