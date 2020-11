Oggi a Villa San Carlo i funerali Ugo Gilardi, «Un ragazzo d'oro»

«È difficile poter racchiudere in poche parole i momenti più belli condivisi insieme. Possiamo solo dire che la tua amicizia ha rallegrato e arricchito il nostro gruppo. Una sintesi di solidarietà e disponibilità che hai regalato a tutte le persone che hanno, come noi, avuto il privilegio di conoscerti e frequentarti. Non si è mai pronti a dire addio a un Amico, ma continueremo a immaginare il giorno in cui potremo ritrovarti». Questo, firmato dai Picett del Grenta, associazione di cui aveva fatto parte con passione, è solo uno dei tanti commossi ricordi di Ugo Gilardi, il 30enne gardiniere rimasto ucciso ieri mattina dopo essere stato travolto da un macchinario che stava scaricando dal suo furgone in via Fermi a Valgreghentino.

Una tragedia terribile che ha sconvolto due comunità: oltre a quella di Valgreghentino - dove Ugo era molto conosciuto per il suo legame con parrocchia, associazioni e gruppi giovanili - anche quella di Olginate, dove abitava in via Postale Vecchia.

I funerali giovedì 26 novembre alle ore 15 all'oratorio di Villa San Carlo

I suoi funerali verranno celebrati oggi, giovedì 26 novembre, alle ore 15 all'oratorio di Villa San Carlo, frazione di Valgreghentino. Per tener vivo il ricordo del giovane giardiniere è stata promossa anche una raccolta fondi in favore dell'Aido. Qui riportiamo altre foto di Ugo Gilardi insieme ai Picett con i quali aveva suonato a lungo, fino a un paio di anni fa, partecipando anche a diverse trasferte, tra cui quella a Cuba (nell'immagine sopra Ugo è il primo a sinistra in seconda fila).

Gallery