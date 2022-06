"Accade a Lierna". Tra arte, spettacoli e memoria

È trascorso un anno da quando Lecco ha visto la realizzazione della residenza-officina, un laboratorio pluriartistico nato da un'idea di Filippo Bariffi, danzatore e coreografo. Lierna è il suo prossimo luogo d'azione dove andrà in scena "Accade a Lierna_Gioco di/tra artisti", in programma dal 30 giugno al 29 luglio.

Amministrazione comunale, Pro loco e operatori commerciali hanno aderito a questo progetto dove al centro troviamo Alessandro Bono scomparso giovanissimo, cantante milanese, legato a Lierna, Cristian Patriarca scomparso un anno fa, attivo socio della locale Pro loco e Elios Pini grande liernese "che da pochissimo ha abbandonato la sua forma umana, lasciando però una bellissima energia e moltissimi ricordi” dalla voce degli organizzatori.

Un connubio di ricordi, tra scrittura, danza, design, pittura, fotografia, a completare tanti anelli di una rassegna nella quale tutti gli eventi in calendario saranno ad ingresso libero. Dai giovani ballerini di Genova della Experience Dance Company diretti dal maestro e coreografo Matteo Addino, alla Mega Baby dance dei bambini. A seguire, questa sera, giovedì 30 giugno alle ore 21 presso la biblioteca comunale la presentazione del libro Alessandro Bono il rocker gentile” di Andrea Pedrinelli. A parlarne la madre Luisa che racconterà la vita del figlio Alessandro (nella foto), con Lella Colombo direttore artistico del World Dance Award Como Lake e Matteo Addino coreografo Rai e Internazionale.

Accade a Lierna proseguirà nei suoi eventi in calendario venerdi 1 luglio con il ritorno della Mega Baby Dance in piazza IV Novembre alle ore 20. Alle 21 parte il gioco creativo pluriarte "Le soignant sur le lac" su spunti di Filippo Bariffi dedicato a Elios Pini. Sabato 2 luglio la Pro loco presenta "Una Lucia per Lierna, una Lucia per Christian".

Sabato 16 luglio la scultrice Giovanna Giusto presenterà le sue opere sul lungolago Castiglioni. Venerdì 29 luglio alle 21.30 la proiezione in prima assoluta del docufilm su Alessandro Bono girato dalla regista filmaker Rai Paola Nessi. Sui singoli appuntamenti riserveremo ulteriori spazi.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)