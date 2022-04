Moto, musica e grigliata: "Innominati in festa" in Val San Martino

Appasionati di moto e motori in festa in Valle San Martino. Per la serata di domani, sabato 30 aprile, è infatti in programma a Vercurago l'iniziativa "Innominati in festa" che vedrà protagoniste le associazioni "Innominati Bikers" e Motoclub Val San Martino. L'evento, giunto alla settimana edizione, si terrà dalle ore 19.30 alle 2 di notte negli spazi di via San Gerolamo, 6. Per l'occasione sarà anche allestita un'area griglia con panini con salamella e porchetta, e dalle 21 verrà "accesa" la musica con un live rock "The ides of March". Per ulteriori informazioni, contattare Jack al numero 366 5240159.