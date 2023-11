In centro Calolzio la giornata contro la violenza sulle donne. Coinvolte scuole e associazioni

Anche a Calolziocorte una manifestazione a sostegno della giornata contro la violenza sulle donne. Su iniziativa dell'Amministrazione comunale, parteciperanno le associazioni che operano sul territorio, i ragazzi dell’istituto superiore Rota e la scuola media Manzoni, grazie al contributo del Lions Club Valle San Martino. "Di indifferenza si muore - di femminicidio si muore" è il messaggio che sarà lanciato in occasione dell'iniziativa intitolata "To the woman".

L’evento prevede un'installazione artistica esterna, nel cortile del municipio, un flash mob e, a seguire, presso la sala consiliare, la presentazione dei progetti dell’istituto Rota e della scuola Manzoni. Si parlerà inoltre del fondamentale contributo delle tre associazioni "Telefono Donna Lecco", "L’altra metà del cielo" e "Anfora associazione" che, attraverso immagini e spiegazioni, forniranno importanti nozioni sul tema dei diritti e del contrasto a ogni forma di violenza. L'appuntamento è in programma per la mattinata di domani, sabato 25 novembre, dalle ore 10 alle 12 in centro città.

"Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questo importante momento - spiega Silvia Bosio, consigliere comunale della maggioranza che sostiene la giunta Ghezzi - Un doveroso ringraziamento va ai Lions della Valle San Martino, sempre sensibili alle tematiche del territorio e alla qualità dei service. Il contributo dei Lions ci ha consentito di realizzare l’installazione che sarà esposta durante tutta la giornata del 25 novembre".