Prezzo 10 euro, gratis gli under 14

Torna, dopo il successo dello scorso anno, l'appuntamento con la Cena in bianco sul lungolago di Abbadia Lariana.

La data da segnare in rosso, anzi in "bianco" sul calendario, è venerdì 1° settembre.

A organizzare è la Pro loco Abbadia. Si tratta di un evento pensato per vivere una serata particolare, condividendo con altre persone uno spazio pubblico in maniera diversa dal solito e divertente. I tavoli saranno sistemati attaccati gli uni agli altri, così che i partecipanti si sentano come a una cena fra amici. Il tema del bianco, scenografico ed estivo, sarà il filo conduttore di tutto l'evento. È necessario, però, vestirsi rigorosamente di "total white".

Disponibili 180 posti

L'evento si svolgerà a numero chiuso, i posti disponibili sono 180. Chiunque vorrà partecipare potrà iscriversi all'evento "White dinner in riva al lago" su Eventbrite (il QR code è presente sulla prima pagina della locandina) indicando nome, cognome e numero partecipanti entro le ore 13.00 di mercoledì 30 agosto. Il costo d'iscrizione sarà di 10 euro a testa, gratuiti i minori di 14 anni.

Per informazioni www.prolocolario.it / abbadia@prolocolario.it.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato al venerdì successivo con le stesse modalità. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la manifestazione sarà rinviata ad altra data.

Le regole della "White dinner"