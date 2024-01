Nei cinema lecchesi si ride e si piange dall'Italia al Giappone

Settimana ricca di titoli di grande interesse nelle sale cinematografiche lecchesi. Due i film che svettano: la comicità italiana con Fabio De Luigi in 50 km all'ora e la magia del Giappone ne Il ragazzo e l'airone. Prosegue la programmazione di Wonka e Wish.

La trama di 50 km all'ora

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l'Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c'è sempre tempo per litigare e amarsi di nuovo.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Continua la programmazione con un'altra commedia. Viene proposto in prima visione il film diretto e interpretato da Fabio De Luigi dal titolo 50 km all'ora. Giovedì 18 gennaio con L'imprevedibile viaggio di Harold Fry avrà inizio la rassegna di cineforum.

Giovedì 11/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Venerdì 12/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Sabato 13/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 50 km all'ora ore 18, ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone prosegue la programmazione del nuovo capolavoro dell'animazione giapponese del maestro Hayao Miyazaki. Spazio anche a cinemerenda per bambini e cineforum.

Giovedì 11/01 Il ragazzo e l'airone ore 21 (prima visione)

Venerdì 12/01 Il ragazzo e l'airone ore 21 (prima visione)

Sabato 13/01 Trolls 3 ore 15.30

Sabato 13/01 Il ragazzo e l'airone ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 Il ragazzo e l'airone ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 16/01 Ritorno a Seoul ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 17/01 Il più bel secolo della mia vita ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 13/01 Wish ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 Wish ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 11/01 Comandante ore 21

Venerdì 12/01 Comandante ore 21

Sabato 13/01 Wish ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 Wish ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 16/01 Il più bel secolo della mia vita ore ore 21

Mercoledì 17/01 Il più bel secolo della mia vita ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 13/01 Il ragazzo e l'airone ore 16, ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 Il ragazzo e l'airone ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 12/01 Acquaman and the lost kingdom ore 21 (prima visione)

Sabato 13/01 Acquaman and the lost kingdom ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 Acquaman and the lost kingdom ore 21 (prima visione)

Mercoledì 17/01 Ferrari ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 11/01 C'è ancora domani ore 15*, ore 21*

Venerdì 12/01 The old oak ore 21

Sabato 13/01 Wonka ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 Wonka ore 16, ore 18.15 (prima visione)

Domenica 14/01 C'è ancora domani ore 21*

Lunedì 15/01 The old oak ore 21

Martedì 16/01 Wonka ore 15* (prima visione)

Martedì 16/01 C'è ancora domani ore 21*

Mercoledì 17/01 Pasang: all'omba dell'Everest ore 21

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 12/01 Ascoltando il monte ore 21

Sabato 13/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 50 km all'ora ore 18 (prima visione)

Lunedì 15/01 Kafka a Teheran ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 11/01 Cento domeniche ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 12/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Sabato 13/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Domenica 14/01 50 km all'ora ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 13/01 Wonka ore 21* (prima visione)

Domenica 14/01 Wonka ore 16, ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/01 Palazzina Laf ore 21

Mercoledì 17/01 Palazzina Laf ore 21

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo