Burolle, vin brulé e piatti a tema: a Erve torna la Sagra della castagna

Finalmente, dopo due anni di fermo forzato causa covid, torna la Sagra della Castagna di Erve, uno degli eventi più attesi e caratteristici dell'autunno in Valle San Martino. L'appuntamento è in programma per domenica 9 ottobre, con apertura della manifestazione da mezzogiorno quando verrà attivato anche il servizio cucina con gustosi piatti a tema: zuppa di castagne e porri, tagliatelle di castagne, porchetta, spezzatino e altri piatti serviti con la polenta.

Nel pomeriggio, oltre alla musica italiana e folk con il gruppo "I Croccanti" e ai mercatini dell'artigianato, verranno preparate tante caldarroste e litri di vin brulè. La Sagra della castagna è organizzata dalla Pro Erve guidata dal presidente Fabio Valsecchi, con il sostegno dell'Amministrazione comunale.