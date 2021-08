Festa a Campsirago con piatti tipici e cantastorie. Riscoprendo la fiaba del lupo brianzolo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/08/2021 al 20/08/2021 Orario non disponibile

Anche quest’anno torna la tradizionale Festa di San Bernardo a Campsirago. L'appuntamento è per venerdì 20 agosto nella caratteristica località sul Monte di Brianza, nel territorio comunale di Colle Brianza. Nell'occasione il cantastorie Ignazio Pepicelli cantera? la fiaba del lupo brianzolo, comparso realmente sul Monte di Brianza a Campsirago lo scorso mese di gennaio. "Oggi il lupo non si sente più - spiegano i promotori dell'iniziativa - La fiaba avrà un lieto fine".

La festa dedicata a San Bernardo, patrono di Campsirago, inizierà con la celebrazione della santa Messa alle ore 10.30. Spazio quindi al pranzo con piatti tipici, in particolare "Prima pulenta e cassöla dell’anno". I presenti potranno inoltre apprezzare musica e animazione, in particolare musica popolare folkloristica dal vivo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Osteria Stala del Rè di Campsirago al numero 039 9260198.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...