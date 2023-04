Laboratori gratuiti di Creatività scrittoriale sul lago

I laboratori di Creatività scrittoriale sbarcano nei paesi del lago. Il progetto avviato nel 2022 dal giornalista lecchese Stefano Bolotta, che sta crescendo a Lecco città (l'attività si svolge ogni mese in via Digione, questo il prossimo laboratorio al via in città), raggiunge in primavera alcune località che si affacciano sulla riviera orientale.

Grazie alla collaborazione con le Amministrazioni comunali, che offrono il loro patrocinio agli eventi, i laboratori si svolgeranno ad Abbadia Lariana, Colico e Mandello. In tutti e tre i casi si tratterà di una dimostrazione gratuita di due ore durante la quale Bolotta proporrà ai partecipanti l'attività ordinaria di Creatività scrittoriale.

Cosa si fa nei laboratori

"Attraverso semplici esercizi di scrittura si punta a valorizzare e migliorare alcune proprie caratteristiche e la capacità di cooperare, oltre che divertirsi - spiega il giornalista - Avere un foglio davanti a sé e una manciata di minuti per mettere nero su bianco concetti, emozioni o storie di fantasia può aiutare sotto molti aspetti. Le esperienze che vivo insieme ai partecipanti nel laboratori sono davvero sorprendenti".

Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione contattando l'organizzatore.

Il programma e le date

15 Aprile – Biblioteca di Abbadia Lariana: dimostrazione gratuita dalle 15 alle 17

29 aprile – Biblioteca di Colico: dimostrazione gratuita dalle 17 alle 19

6 maggio – Biblioteca di Mandello: dimostrazione gratuita dalle 15 alle 17

Contatti

Tel. 339 8255546

Mail: stefano.bolotta@gmail.com

Maggiori informazioni sul sito internet www.stefanobolotta.com